Российские военные уничтожили большую часть переброшенных Польшей на Украину танков

Армия РФ в рамках спецоперации на Украине продолжает уничтожать поставляемой Киеву оружие Фото: REUTERS

Вооруженные силы РФ уничтожили большую часть танков, переброшенных на Украину через реку Ингулец Польшей. Информацию об этом распространило Минобороны России.

"Для деблокирования подразделений ВСУ через реку Ингулец было переправлено 12 танков, поставленных киевскому режиму Польшей. Мощным огневым воздействием российских войск часть танков была уничтожена. Несколько танков в ходе беспорядочного отхода подорвались на своём минном поле. Только пять украинских танков смогли вырваться обратно, вглубь подконтрольной ВСУ территории", - отметил официальный представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков в ходе брифинга о ходе спецоперации РФ на Украине.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что поставляемое Киеву европейскими государствами и другими странами Запада оружие является легитимной целью для Вооруженных сил России в ходе военной спецоперации на Украине.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщал, что российская армия высокоточными ударами активно уничтожает западное вооружение и военную технику. Также уничтожаются и места дислокации прибывающих на Украину иностранных наемников, которые принимали участие в боевых действия на стороне ВСУ и неонацистских формирований.