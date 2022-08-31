Минпросвещения РФ рекомендует провести линейки 1 сентября 2022 в очном формате

1 сентября 2022 года в российских школах пройдет очная линейка Фото: Shutterstock

Школьные линейки 1 сентября 2022 года в большинстве российских школ пройдут в очном формате. Соответствующая рекомендация направлена в образовательные учреждения. Об этом сообщил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов на общероссийском родительском собрании в среду, 31 августа 2022 года.

"Мы рекомендуем очные проводить линейки, и в основном во всех школах линейки пройдут очно, только, еще раз - какие-то чрезвычайные ситуации могут изменить традиционный формат", - уточнил Кравцов.

Напомним, в ходе того же мероприятия Сергей Кравцов заявил, что с нового учебного года ученикам российских школ запрещено использовать телефоны во время занятий. Ограничение объясняется новыми санитарными правилами.

Как ранее писал сайт KP.RU, главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов выразил мнение, что нет никаких оснований для перевода школьников и студентов на дистанционное обучение, а работников – на "удаленку".