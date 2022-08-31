МИД Австрии готов обдумать компромиссы по визовым ограничениям для россиян Фото: wikimedia.org

Вена готова обдумать возможность компромиссов по вопросу визовых ограничений для российских граждан, однако прекращение всех связей с Москвой вряд ли станет умным решением. Такое заявление в среду, 31 августа, сделал министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг.

«Мы, конечно, готовы обдумать, можно ли достичь компромисса. Например, вариант с прекращением соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Тогда визовые сборы станут выше, им придется сдавать больше документов», - заявил глава внешнеполитического ведомства в эфире радио ORF, добавив, что «обрубить все связи и вместе с водой выплеснуть ребенка» вряд ли будет умным шагом.

Напомним, ранее немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что с трудом представляет введение запрета на выдачу виз российским гражданам на уровне Европейского союза, а позже Министерство иностранных дел ФРГ сообщило, что не считает разумным решением вводить подобные ограничения.