Пушилин сообщил о попытках уничтожить переданные Украине ракеты для систем HIMARS Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что на сегодняшний день часть ракет для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS дальностью до 300 километров уже завезена на украинскую территорию, и на данный момент союзные войска пытаются их уничтожить.

«По некоторым нашим данным, часть данных ракет уже завезена на территорию Украины. Также союзные силы предпринимают попытки, чтобы уничтожить данное вооружение», - сказал в эфире Первого канала глава ДНР.

Напомним, в минувший понедельник, 29 августа, канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что ближайшие недели Киев получит от Берлина новое «суперсовременное оружие», в том числе средства противовоздушной обороны (ПВО) и боевые беспилотные летательные аппараты (БПЛА), а на прошлой неделе, 23 августа, он сообщил, что Канада и Германия согласовали новый пакет военной помощи для Украины, который включает системы ПВО, а также ракетные системы и «тонны» боеприпасов.