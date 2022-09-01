В России упрощается техосмотр с 1 сентября 2022

В России упростили правиле техосмотра Фото: Shutterstock

С 1 сентября 2022 года в России упростились правила прохождения техосмотра транспортного средства. Осталось только 55 вместо обязательных 82 пунктов, которые ранее должны были проверить специалисты для выдачи диагностической карты.

В частности, у водителей не будут требовать продемонстрировать аптечку, огнетушитель и дорожный знак аварийной остановки.

Стоит обратить внимание, что отсутствие подобной проверки при техосмотре не дает россиянам права эксплуатировать транспортное средство без этих предметов, так как соответствующая обязанность прописана в правилах дорожного движения.

Кроме того, отменен контроль незначительного подтекания масел и рабочих жидкостей в основных агрегатах автомобиля.

Отныне при техосмотре частных легковушек также не станут проверять уровень шумности выхлопа, работу противоугонного устройства, остаточную глубину рисунка протектора, ржавчину и повреждения шлангов и трубопровода.

При этом появятся некоторые новые проверки. Например, при диагностике двигателя будут определять подсос воздуха и утечку отработавших газов в обход системы выпуска.

Какие еще законы вступают в силу с 1 сентября 2022 года, читайте в материале KP.RU.