Названы страны, желающие ограничить въезд россиян через свои границы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Польша, Финляндия, а также Эстония, Латвия и Литва требуют Еврокомиссию ужесточить визовую политику в отношении российских, а до тех пор, пока этого не произойдет, собираются принять меры на национальном уровне. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на попавшее в ее распоряжение совместное заявление этих стран.

Согласно документу, эти пять стран выступили с требованием, чтобы Еврокомиссия предложила «соответствующие визовые меры», которые могли бы «значительно сократить поток российских граждан в Евросоюз и шенгенскую зону».

«Пока такие меры не приняты на уровне ЕС, мы рассмотрим возможность введения временных мер на национальном уровне для решения насущных проблем общественной безопасности, связанных с увеличением потока российских граждан через наши границы», - приводит газета материал документа.

Напомним, после того как премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала Евросоюз прекратить выдавать въездные визы россиянам, назвав это «привилегией», предложение о запрете шенгенских виз для российских граждан внесли на обсуждение антироссийских санкций. Однако далеко не все страны согласны с такими ограничениями. Пока страны Прибалтики прекратили выдачу туристических виз гражданам РФ, а Финляндия объявила об уменьшении приема заявок.