Итальянская Eni сообщила о сокращении поставок газа из России до 20 млн кубометров

Объем поставок российского газа в Италию сократился Фото: REUTERS

Российская компания "Газпром" уведомила итальянских партнеров о сокращении поставок газа из России в среду, 31 августа 2022 года. Об этом сообщается на сайте энергетической компании Eni.

Как следует из представленных данных, Италия получит 20 млн кубометров голубого топлива, что на 7 млн кубометров меньше среднего объема импорта последних дней.

В итальянской компании заверили, что в дальнейшем продолжат информировать своих потребителей о последующих существенных изменениях в поставках газа.

Как ранее писал сайт KP.RU, с 31 августа "Газпром" полностью прекратил поставки газа в Европу по газопроводу "Северный поток". В компании уточнили, что приостановка связана с "планово-предупредительными работами на газоперекачивающем агрегате". Приостановка продлится трое суток - до 4:00 по московскому времени субботы, 3 сентября 2022 года.