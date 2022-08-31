Снаряд украинских войск попал в комплекс переработки твердых радиоактивных отходов на Запорожской АЭС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Министерстве обороны РФ в среду, 31 августа, заявили, что снаряд украинских войск попал в здание комплекса по переработке твердых радиоактивных отходов на Запорожской атомной электростанции (АЭС).

По словам официального представителя российского военного ведомства, генерала-лейтенанта Игоря Конашенкова, Украина всеми усилиями пытается сорвать работу миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), создав угрозу техногенной катастрофы.

«В ходе обстрела украинской артиллерией территории атомной станции один снаряд попал в здание комплекса по переработке твёрдых радиоактивных отходов», - сказал официальный представитель Министерства обороны.

Конашенков заявил, что артиллерийское подразделение было подавлено ответным огнем, отметив, что на данный момент радиационная обстановка остается в норме за счет работы штатного персонала, который контролирует техническое состояние Запорожской АЭС.

Напомним, во вторник, 30 августа, власти Энергодара заявили, что войска Украины обстреляли территорию Запорожской АЭС, указав, что у здания хранилища отработанного топлива зарегистрировали два взрыва снарядов. Власти Запорожья заявили об ударах по местам возможного маршрута миссии МАГАТЭ.