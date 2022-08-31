В Госдуме возобновят масочный режим с 1 сентября 2022 года

В российской Госдуме возобновляют масочный режим Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 1 сентября 2022 года в Государственной думе России возобновится масочный режим. Об этом сообщил в своем телеграм-канале депутат нижней палаты российского парламента Павел Федяев.

В частности, народных избранников обяжут использовать маски и соблюдать социальную дистанцию.

"С 1 сентября 2022 года будем использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы), а также соблюдать при личных контактах социальную дистанцию", - написал Федяев.

Как ранее писал сайт KP.RU, в Доме правительства России еще на прошлой неделе возобновились антиковидные ограничения, в том числе масочный режим. Решение принято в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Кроме того, предусматривается уменьшение количества очных совещаний, личных контактов и командировок, в том числе, заграничных.