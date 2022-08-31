Украинские военные потеряли убитыми 1700 человек при попытке контратаки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны Российской Федерации в среду, 31 августа, заявило, что за двое суток начатого украинского стороной контрнаступления Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли убитыми свыше 1700 военных.

Напомним, в российском военном ведомстве заявило о провале новой попытки наступления украинских войск на Николаево-Криворожском, а также других направлениях на юге Украины.

Как уточнил официальный представитель российского военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, Киев потерял четыре боевых самолета, среди которых два Су-25, один Су-24 и один МиГ-29.

«Российскими войсками уничтожено 63 украинских танка, 59 боевых машин пехоты, 48 других боевых бронированных машин, 14 пикапов с крупнокалиберными пулемётами и более 1,7 тысячи украинских военнослужащих», - заявил официальный представитель Министерства обороны РФ.