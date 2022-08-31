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Политика31 августа 2022 11:10

Украинские военные потеряли убитыми 1700 человек при попытке контратаки

В Минобороны РФ заявили, что российскими войсками было уничтожено 63 украинских танка
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Украинские военные потеряли убитыми 1700 человек при попытке контратаки

Украинские военные потеряли убитыми 1700 человек при попытке контратаки

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны Российской Федерации в среду, 31 августа, заявило, что за двое суток начатого украинского стороной контрнаступления Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли убитыми свыше 1700 военных.

Напомним, в российском военном ведомстве заявило о провале новой попытки наступления украинских войск на Николаево-Криворожском, а также других направлениях на юге Украины.

Как уточнил официальный представитель российского военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, Киев потерял четыре боевых самолета, среди которых два Су-25, один Су-24 и один МиГ-29.

«Российскими войсками уничтожено 63 украинских танка, 59 боевых машин пехоты, 48 других боевых бронированных машин, 14 пикапов с крупнокалиберными пулемётами и более 1,7 тысячи украинских военнослужащих», - заявил официальный представитель Министерства обороны РФ.