Военный историк указал на плюсы и минусы правления Горбачева Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Военный историк, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов прокомментировал смерть Михаила Горбачева. Бывший президент СССР скончался вечером 30 августа.

Говоря о политике, эксперт отметил, что он бы «очень противоречивой личностью». Начиная свои реформы, он полагал, что они смогут решить множество проблем, как внутри страны, так и за ее пределами. В том числе, для снижения напряженность в отношениях с Западом.

Но при этом, по мнению эксперта, у Горбачева было ошибочное представление о целях Запада в отношении СССР. Но были и плюсы в его политике – это отход от конфронтации с Западом.

- Что какое-то время привело к взаимному сотрудничеству, подписанию ряда международных договоров по разрядке международной напряженности, — заключил собеседник RT.

Михаил Горбачев умер на 92-м году жизни. Он стал самым долгоживущим бывшим лидером нашей страны, несмотря на все потрясения, связанные с плачевным финалом его политической карьеры. Страна, которую он возглавлял, прекратила существование, сообщает Свободная пресса.

- Горбачев советовался со мной по многим вопросам, у нас были такие сложные отношения. Он же был основоположником и свободы, и демократии. Конечно, я не был сторонником развала СССР, но первый этап его реформ я приветствовал и был его горячим сторонником, - сказал "Известиям" бывший и.о. председателя Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов.