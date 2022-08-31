Германия планирует поставить Украине вооружение на сумму 5,1 млрд евро в 2022 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство Германии в 2022 году успело одобрить поставки вооружения Украине на общую сумму около 5,1 млрд евро, причем Киев уже получил оружия примерно на 686 млн евро. Об этом сказано в докладе по экспорту вооружений Министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ.

Украина стала одним из главных получателей немецкого вооружения среди так называемых третьих стран – то есть государств, которые не входят в НАТО и не являются его партнерами. На долю Киева в 2022 году приходится 56% экспорта военной продукции из Германии в «третьи страны».

Напомним, накануне, 29 августа, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что в скором времени Киев получит от Берлина новое «суперсовременное оружие», указав на радары, системы противовоздушной обороны (ПВО) и боевые беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Незадолго до этого, 23 августа, он сообщил о том, что Канада и Германия согласовали пакет военной помощи, включающий поставки Украине системы ПВО и ракетные системы, а также «тонны» боеприпасов.