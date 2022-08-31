Путин отметил огромное влияние Горбачева на ход мировой истории

Михаил Горбачев Фото: REUTERS

Российский лидер Владимир Путин выразил мнение, что единственный президент Советского Союза Михаил Горбачев оказал огромное влияние на ход мировой истории. Соответствующее заявление глава государства сделал в телеграмме с соболезнованиями по случаю смерти советского политика.

"Михаил Горбачев был политиком и государственным деятелем, оказавшим огромное влияние на ход мировой истории, - говорится в тексте сообщения. - Он возглавлял нашу страну в период сложных, драматических изменений, масштабных внешнеполитических, экономических, общественных вызовов".

По оценке Путина, Горбачев понимал необходимость реформ и стремился их реализовать.

Как ранее писал сайт KP.RU, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил мнение, что смерть Михаила Горбачева является большой утратой для всех. Пресс-секретарь российского лидера выразил уверенность, что последнего президента СССР будут помнить во всем мире.

Напомним, Михаил Горбачев умер 30 августа 2022 года. Политику был 91 год. В последние месяцы, по словам знакомых и друзей, бывший президент СССР тяжело болел и практически все время проводил в больнице.