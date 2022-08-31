Экс-посол Украины Мельник возмутился нехваткой вооружения у Германии для Киева Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший украинский посол Украины Андрей Мельник раскритиковал в Twitter министра обороны ФРГ Кристину Ламбрехт после ее слов об истощении запасов вооружения у Бундесвера.

«Вы это серьезно, госпожа министр обороны? Все запасы бундесвера исчерпаны? В самом деле?» - заявил экс-посол Украины.

К своему заявлению Мельник прикрепил изображение, в котором говорится о том, что Германия поставила только девять процентов самоходных артиллерийских установок (САУ) Panzerhaubitze и семь процентов ракетных систем залпового огня (РСЗО) Mars-II, тогда как остальную часть военной помощи Киев так и не получила.

Ранее глава немецкого военного ведомства заявила, что бундесвер достиг пределов своих возможностей по поставкам оружия Украине, отметив, что Министерство обороны ФРГ прежде всего защищает национальное интересы.

Незадолго до этого канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что в скором времени Украина получит от Берлина новое «суперсовременное оружие», а также сообщил о том, что Канада и Германия согласовали пакет военной помощи, который предусматривает «тонны» боеприпасов.