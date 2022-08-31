В Госдуме подготовлен законопроект о штрафе до 10 млн рублей за пропаганду педофилии

Александр Хинштейн Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава комитета Государственной думы России по информационной политике Александр Хинштейн подготовил законопроект, предусматривающий наказание за пропаганду педофилии и нетрадиционных сексуальных отношений. Текст законодательной инициативы и пояснительную записку к нему депутат опубликовал в своем телеграм-канале.

В них указывается, что по действующему законодательству карается формирование положительного образа ЛГБТ-отношений среди несовершеннолетних, в то время как соответствующая информация несет вред всему обществу. В связи с этим народный избранник предлагает дополнить соответствующую статью административного кодекса.

"В действующем законодательстве отсутствует также запрет на пропаганду педофилии, являющейся тяжким уголовным преступлением", - говорится в пояснительной записке.

Подобные действия Хинштейн предлагает наказывать физических лиц штрафом до 800 тысяч рублей, а юридических – до 10 млн рублей.

Как ранее писал сайт KP.RU, патриарх Кирилл попросил о публичном обсуждении законопроекта о запрете пропаганды ЛГБТ. С таким предложением он обратился к спикеру Госдумы Вячеславу Володину.

Глава РПЦ предложил организовать обсуждение законопроекта с участием российской общественности и религиозных организаций, при этом он положительно оценил законопроект и высказался в его поддержку, подчеркнув актуальность проблемы.