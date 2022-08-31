МИД РФ заявил, что Россия и США обсуждают вопрос о проведении заседания по договору СНВ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва и Вашингтон обсуждают возможность проведения заседания консультативной комиссии по договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ). Такое заявление в среду, 31 августа, сделал замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова.

«Мы находимся в фазе, как я надеюсь, запуска рассмотрения перспектив проведение очередного заседания двухсторонней консультативной комиссии в рамках этого договора», - заявил замглавы российского военного ведомства.

Рябков отметил, что роль Женевы в осуществлении контактов между Москвой и Вашингтоном резко снизилась, поэтом Россия будет искать альтернативу для диалога с США. По его словам, это произошло из-за полного слияние по вопросу специальной военной операции на Украине.

Напомним, накануне Организация Объединенных Наций (ООН) призвала Москву и Вашингтон как можно скорее начать переговоры о соглашении, которое должно будет стать заменой договору СНВ-3 в 2026 году.