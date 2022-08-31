Венгрия договорилась с «Газпромом» о дополнительных поставках газа с 1 сентября 2022

Венгрия договорилась с «Газпромом» о дополнительных поставках с 1 сентября Фото: REUTERS

Власти Венгрии договорились с российским холдингом «Газпром» о дополнительных поставках газа с четверга, 1 сентября, сообщил министр иностранных дел республики Петер Сийярто.

«С 1 сентября «Газпром» продолжит поставлять газ в Венгрию сверх установленных контрактов. В августе максимальное количество дополнительных поставок достигало 2,6 миллиона кубометров в день, сейчас удалось подписать договор, по которому через южное направление, то есть через Сербию, сверх установленных контрактов максимальное количество газа составит 5,8 миллиона кубометров», – рассказал он в ходе выступления.

Как отметил глава МИД Венгрии, энергообеспечение его страны невозможно без российского газа.

В конце июля этого года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт собирается договориться с Москвой о покупке еще 700 миллионов кубометров газа в течение этого лета для того, чтобы спокойно пройти зимний период.

Как писал сайт KP.RU, в августе госсекретарь Министерства иностранных дел Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер сообщил, что «Газпром» начал поставки газа сверх установленных контрактов.