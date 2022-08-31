Медведев назвал Горбачева основоположником глобальных перемен в мире Фото: Наталия НЕЧАЕВА

Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев, был основоположником глобальных перемен в мире, принимая сложные решения в драматические периоды истории страны, считает заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Он был широко известен как яркий политик, государственный и общественный деятель, оказавший серьезное влияние на ход истории человечества. Михаил Сергеевич принимал очень разные, подчас весьма сложные решения в драматические периоды истории нашей страны, внес свой вклад в развитие политической системы Союза ССР, заложил основы для глобальных перемен во всем мире», – сказано в телеграмме политик, предоставленной журналистам секретариатом Совбеза РФ.

По мнению Медведев, Горбачев осуществлял значимые гуманитарные, просветительские и благотворительные проекты. Профессионализм и самоотдача первого президента СССР вызывали глубокое уважение коллег, считает он.

Напомним, Михаил Горбачев умер накануне. Ему был 91 год. В последние месяцы, по словам знакомых и друзей экс-генсека СССР, онтяжело болел и практически все время проводил в больнице.