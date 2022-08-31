Путин примет участие в открытии русскоязычных школ в Таджикистане Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин примет участие в открытии пяти русскоязычных школ в Таджикистане вместе с главой республики Эмомали Рахмоном. Участие главы российского государства запланировано в формате видео-конференц-связи.

«В режиме видеоконференции Путин и Рахмон примут участие в торжественной церемонии открытия в Таджикистане пяти общеобразовательных школ с обучением на русском языке», – сообщается на сайте Кремля.

Открытие учебных школ пройдет в четверг, 1 сентября.

Как писал сайт KP.RU, в конце июня президент России посетил Душанбе, где провел переговоры с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном. Главы двух стран обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, наметив ориентиры по развитию отношений в дальнейшем, а также поговорили о ситуации в Афганистане и мерах по обеспечению безопасности на границах.