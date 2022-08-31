Меркель не посетит церемонию прощания с Горбачевым из-за травмы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель отказалась от поездки на похороны первого и единственного президента Советского Союза Михаила Горбачева из-за травмы колена, полученной во время отпуска. Об этом сообщило немецкое информагентство Dpa.

«Меркель в любом случае не смогла бы участвовать (в церемонии) в сентябре, так как в конце отпуска она получила травму колена», - приводит агентство слова представитель экс-главы немецкого правительства.

Уточняется, что отпуск Меркель завершился около трех недель назад. Как заявил пресс-секретарь, несмотря на то, что процесс выздоровления идет хорошо, на данный момент подобные поездки нежелательны.

Сама Меркель назвала Горбачева «выдающимся мировым политиком», заявив, что он изменил в том числе и ее жизнь. По ее словам, без смелости этого политика «за открытость и перестройку, мирная революция в ГДР была бы невозможна».

Напомним, Михаил Горбачев умер в возрасте 91 год. По словам его знакомых и друзей, перед смертью он тяжело болел и практически все время проводил в больнице.