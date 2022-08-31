Посол Евросоюза в Москве призвал не вводить запрет на выдачу шенгенских виз россиянам Фото: REUTERS

Страны Евросоюза не должны вводить запрет на выдачу шенгенских виз гражданам России, поскольку это может только усилить позиции руководства России, считает посол ЕС в Москве Маркус Эдерер.

«Мое личное мнение: если бы Евросоюз принял такую меру – полный запрет виз, – мы бы только укрепили этим президента России», – заявил дипломат в интервью телеканалу RTVI.

Как писал сайт KP.RU, ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала страны - члены Евросоюза прекратить выдавать въездные визы россиянам, назвав посещение Европы не правом человека, а «привилегией».

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал маловероятным полный запрет Евросоюза на выдачу шенгенских виз россиянам.

Тем временем Евросоюз решил приостановить соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией.