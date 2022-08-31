МИД России не устраивает Женева как переговорная площадка с США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россию не устраивает Женева в качестве переговорной площадки для двусторонних контактов с Соединенными Штатами , заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«С учетом полного слияния подхода Берна с подходом Евросоюза по проблематике оценок специальной военной операции роль Женевы как международной столицы, как площадки для проведения в том числе двусторонних контактов с США резко упала. Нас не устраивает эта платформа – мы будем искать альтернативы», – сказал дипломат.

Как писал сайт KP.RU, в июне прошлого года в Женеве прошел саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Он начался переговорами в «узком» формате, на которых кроме лидеров стран присутствовали министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен.

В январе этого года в Женеве состоялись переговоры российской и американской делегаций. Представители Москвы в ходе переговоров по вопросам стратегической стабильности «разжевали» Вашингтону свои предложения по безопасности.