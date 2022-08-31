ВЦИОМ: более половины россиян считают Китай самой дружественной страной Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Более половины российских граждан (55%) считают, что наиболее прочные отношения у России сложились с Китаем, а 76% назвали самыми враждебными отношения с Соединенными Штатами. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

Согласно опросу, 49% назвали прочными отношения Москвы и Минска, 22% указали на Индию как на хорошего партнера, 17% назвали Турцию, а еще 13% отметили Казахстан, 11% - Сербию, а Иран является дружественной страной, по мнению 10%.

По мнению большинства самые напряженные отношения у Москвы сложились с США, такое мнение высказали 76% опрошенных, 43% респондентов назвали Украину, 39% указали Великобританию. Кроме того, отметили Германию (32%), Польшу (28%), Францию (21%), а также Латвию (14%) и Эстонию (11%).

Опрос проводился среди 1600 россиян старше 18 лет.