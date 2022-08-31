Сенатор Клишас заявил, что Россия зеркально ответит Евросоюзу на ограничения прав россиян

Андрей Клишас призвал власти РФ к жестким мерам в ответ на русофобские решения Евросоюза Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский сенатор Андрей Клишас заявил, что РФ обязательно даст достойный и адекватный ответ на все ограничения прав россиян со стороны Евросоюза.

"ЕС на все ограничения прав россиян будет получать зеркальный ответ", - сообщил член Совфеда РФ в интервью РИА Новости.

В частности, по словам сенатора Клишаса, российского стороной вскоре будет дан симметричный ответ на решение Евросоюза разорвать соглашение с РФ об упрошенном визовом режиме.

Ранее Евросоюз начал обсуждать вопрос о возможном введении тотального запрета на выдачу россиянам шенгенских виз. Поводом для дискуссии стали соответствующие антироссийские призывы президента Украины Владимира Зеленского и эстонского премьера Каи Каллас.

Однако на данный момент страны-члены Евросоюза пока не смогли договориться о введении полного запрета на выдачу виз гражданам РФ (причина разногласий в том, что поддержать подобные радикальные шаги готовы далеко не все европейские лидеры). При этом обсуждаются возможности введения различных более мягких визовых ограничений для россиян, их параметры в настоящее время активно обсуждаются на уровне ЕС.