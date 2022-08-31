Власти Кипра лишат гражданства семерых иностранцев из-за санкций Евросоюза Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Совет министров Кипра принял решение аннулировать паспорта семерых иностранных граждан, в том числе из-за санкций Европейского союза. Об этом заявил министр внутренних дел Никос Нурис после заседания, состоявшегося под председательством президента Никоса Анастасиадиса в среду, 31 августа.

«Совет министров сегодня принял решение начать процесс отзыва паспортов четырех инвесторов и трех членов их семей на основании выводов Следственного комитета, санкций Европейского союза, а также положений действующего законодательства», - заявил глава ведомства, не уточнив имена иностранцев.

В апреле этого года появилось сообщение о том, что кипрское правительство поручило начать процесс аннулирования паспортов Кипра четырех россиян из санкционных списков Европейского союза, а позже еще четырех российских граждан и членов их семей.