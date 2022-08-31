Мэр Бердянска анонсировал референдум о статусе Запорожской области Фото: Дмитрий СТЕШИН

Референдум о статусе Бердянска и территории Запорожской области собираются проводить в сентябре. Такое заявление сделал мэр города Александр Сауленко, но уточнил, что на данный момент точная дата еще не известна.

«Референдум будет, естественно, проходить на нашей территории. Мы готовимся к этому референдуму, планируется он в сентябре, дату пока точно сказать не могу», - заявил градоначальник в среду, 31 августа.

Напомним, в конце июля этого года, в Запорожской области подписали указ о создании специальной избирательной комиссии для проведения референдума о вхождении региона в состав России, а позже в тот же день в Херсонской области объявили о создании избиркома для проведения аналогичного референдума. Как сообщалось, что эти голосования намерены провести в сентябре 2022 года.

При этом глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин, комментируя возможную дату референдума о присоединении республики к России, заявил, что ее озвучат только после полного освобождения ДНР.