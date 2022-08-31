Евросоюз намерен разрешить граничащим с РФ странам самостоятельно регулировать въезд россиян Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейский союз может позволить странам, которые обладают сухопутной границей с Россией, самостоятельно регулировать въезд российских граждан. Такое заявление сделал министр иностранных дел Португалии Жуау Гомеш Кравиньу по итогам встречи с коллегами из стран – членов Евросоюза в Праге в среду, 31 августа

Глава внешнеполитического ведомства заявил, что на сегодняшний день ведется «серьезная техническая работа, связанная с передвижениями россиян, уже имеющих визы», отметив, что сейчас Европейский союз изучает введение мер, которые «позволят некоторым странам, а именно тем, которые имеют сухопутную границу с Россией, самостоятельно регулировать поток» россиян.

Напомним, по итогам данной встречи министр иностранных дел Венгрии Петер Сийяртопо сообщил, что страны Европейского союза не смогли согласовать запрет на выдачу виз российским гражданам, поскольку многие выступили против подобных ограничений, однако было принято решение о приостановке договора об упрощенном визовом режиме с Москвой. «Но суть в том, что общего запрета на визы для россиян не будет», - отметил глава внешнеполитического ведомства.