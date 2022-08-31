Ассоциация туроператоров предупредила об увеличении сроков выдачи виз россиянам из-за отмены Евросоюзом упрощенного режима Фото: Shutterstock

Сроки получения виз гражданами России могут увеличиться до полугода в связи с отменой Евросоюзом упрощенного визового режима с РФ. Об этом заявили в Ассоциации туристических операторов России (АТОР).

«Такой шаг европейских властей увеличит время обработки виз, потребует от российских туристов больше документов для заявки и увеличит расходы. Так, сумма визового сбора увеличится с 35 евро до 80 евро, а сроки получения виз могут увеличиться до шести месяцев», – сказано на сайте АТОР.

Кроме того, предупредили в ассоциации, значительно сократится количество выдаваемых россиянам долгосрочных и многократных шенгенских виз. В АТОР не исключают, что этих виз не будет вообще. Как объяснили в организации, самой распространенной схемой станет выдача однократного шенгена, выдаваемого строго под даты поездки.

Как писал сайт KP.RU, страны Европейского союза приняли решение приостановить соглашения с Москвой об упрощенном визовом режиме.