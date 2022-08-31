Еврокомиссия подготовит рекомендации, как поступить с уже выданными россиянам визами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Еврокомиссия должна будет подготовить предложения, как поступить с уже выданными российским гражданам долгосрочными визами.

«Есть общее понимание, что это позволит предоставлять визы на индивидуальной основе, особенно для конкретных групп людей. Мы не хотим отрезать нас от тех россиян, которые против войны, от гражданского общества», - заявил дипломат на пресс-конференции по итогам неформальной встречи Совета Европейского союза в Праге в среду, 31 августа.

Боррель также сообщил, что страны Европейского союза, которые граничат с Россией и Украиной, могут также принять меры на национальном уровне для того, чтобы регулировать въезд россиян.

Напомним, по итогам встречи министр иностранных дел Венгрии Петер Сийяртопо заявил, что страны Евросоюза не смогли согласовать запрет на выдачу виз россиянам, так как многие выступили против таких ограничений, тем не менее было принято решение о приостановке договора об упрощенном визовом режиме.