Похороны Михаила Горбачева пройдут 3 сентября 2022 года Фото: REUTERS

Прощание с единственным президентом Советского Союза Михаилом Горбачевым состоится в субботу, 3 сентября, в Колонном зале. Об этом сообщил дочь политика Ирина Горбачева.

«Похороны пройдут в субботу на Новодевичьем кладбище. Для прощания согласован Колонный зал Дома союзов», - приводит «Интерфакс» слова дочери Горбачева, которая не смогла сказать, будут ли похороны организованы на государственном уровне.

Напомним, Михаил Горбачев ушел из жизни вечером 30 августа 2022 года в возрасте 91 год. Политик умер в Центральной клинической больнице. Как сообщалось, причиной смерти стала продолжительная болезнь.

Михаила Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве, в родовом захоронении неподалеку с супругой. Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи со смертью Михаила Горбачева, отметив огромное влияние политика на ход мировой истории.