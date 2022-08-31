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Политика31 августа 2022 14:34

Лавров пообещал, что Россия будет жестко отвечать на давление Запада

Запад подрывает основы миропорядка, который опирался на продвигавшиеся им же принципы глобализации, отметил дипломат
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Лавров пообещал, что Россия будет жестко отвечать на давление Запада

Лавров пообещал, что Россия будет жестко отвечать на давление Запада

Фото: REUTERS

Власти России будут жестко отвечать на давление стран Запада, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на просветительском марафоне общества «Знание».

«Наращивая незаконное давление на нас и другие страны, готовя против нас восьмой пакет санкций, Запад подрывает все основы миропорядка, который опирался на продвигавшиеся самим же Западом принципы глобализации. Будем отвечать жестко, но не во вред себе», – сказал дипломат.

Глава российского МИД подчеркнул, что свобода предпринимательства, добросовестная конкуренция и презумпция невиновности, которые продвигались западными странами, были в одночасье перечеркнуты.

Напомним, ранее Лавров рассказал об отношении большинства государств к позиции России по Западу для документального фильма, посвященного Движению неприсоединения. По словам главы российского внешнеполитического ведомства, США, Британия и Европа «без зазрения совести» стремятся заставить государства мира изменить свое мнение о России.