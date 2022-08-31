Лавров пообещал, что Россия будет жестко отвечать на давление Запада Фото: REUTERS

Власти России будут жестко отвечать на давление стран Запада, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на просветительском марафоне общества «Знание».

«Наращивая незаконное давление на нас и другие страны, готовя против нас восьмой пакет санкций, Запад подрывает все основы миропорядка, который опирался на продвигавшиеся самим же Западом принципы глобализации. Будем отвечать жестко, но не во вред себе», – сказал дипломат.

Глава российского МИД подчеркнул, что свобода предпринимательства, добросовестная конкуренция и презумпция невиновности, которые продвигались западными странами, были в одночасье перечеркнуты.

Напомним, ранее Лавров рассказал об отношении большинства государств к позиции России по Западу для документального фильма, посвященного Движению неприсоединения. По словам главы российского внешнеполитического ведомства, США, Британия и Европа «без зазрения совести» стремятся заставить государства мира изменить свое мнение о России.