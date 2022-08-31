Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика31 августа 2022 14:42

Лавров призвал обезопасить Россию от "любых капризов" Запада

Глава МИД РФ предложил посмотреть, что будет, когда западные страны "перебесятся"
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Сергей Лавров

Сергей Лавров

Фото: REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал сконцентрироваться на том, чтобы обезопасить Москву от «любых капризов» западных стран «как от нынешних, так и от будущих».

По его словам, на данный момент раздаются «здравые голоса», и многие политики говорят о необходимости договариваться, однако на сегодняшний день это «не стало мейнстримом и не овладело умами правительств в Европе».

«Даже в ЕС "еврогранды" начинают думать о каких-то шагах навстречу друг другу, но "младоевропейцы", прибалтика, Польша, Чехия. Мы сейчас должны сконцентрироваться на том, чтобы обезопасить нашу страну, с дружественными странами от любых капризов Запада как от нынешних, так и от будущих», - заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

«Обезопасимся, а когда наши партнеры "перебесятся", посмотрим, с чем они к нам придут», - добавил министр.

Напомним, Лавров также заявил, что российские власти будут жестко отвечать на давление стран Запада.