Лавров призвал обезопасить Россию от "любых капризов" Запада

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал сконцентрироваться на том, чтобы обезопасить Москву от «любых капризов» западных стран «как от нынешних, так и от будущих».

По его словам, на данный момент раздаются «здравые голоса», и многие политики говорят о необходимости договариваться, однако на сегодняшний день это «не стало мейнстримом и не овладело умами правительств в Европе».

«Даже в ЕС "еврогранды" начинают думать о каких-то шагах навстречу друг другу, но "младоевропейцы", прибалтика, Польша, Чехия. Мы сейчас должны сконцентрироваться на том, чтобы обезопасить нашу страну, с дружественными странами от любых капризов Запада как от нынешних, так и от будущих», - заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

«Обезопасимся, а когда наши партнеры "перебесятся", посмотрим, с чем они к нам придут», - добавил министр.

Напомним, Лавров также заявил, что российские власти будут жестко отвечать на давление стран Запада.