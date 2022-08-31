Путин потребовал выявить виноватых в срыве сроков ремонта школ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин потребовал от Министерства просвещения РФ выявить подрядчиков, которые виноваты в срыве сроков ремонта ряда школ к 1 сентября. Ведомство больше не должно работать с такими компаниями, отметил глава государства.

«Надо обязательно выявить, кто в этом виноват, посмотреть на подрядчиков, которые в нужные сроки не выполнили необходимый объем работ, и соответствующим образом отреагировать. Зачем в дальнейшем с ними заключать контракты на подобные работы? Надо к этому внимательно отнестись и проконтролировать ситуацию, которая складывается в регионах», – заявил политик на совещании с членами правительства РФ.

Как сообщил на совещании министр просвещения Сергей Кравцов, в стране около 84 школ не завершили ремонты в связи с тем, что были выявлены недостатки на завершающем этапе работ.