Лавров заявил о намерении России расширить дипломатическое присутствие в СНГ Фото: REUTERS

Россия намерена расширить свое дипломатические присутствие на пространстве Содружества независимых государств, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Конечно же, мы намерены значительно расширить наше дипломатическое присутствие на пространстве СНГ», – сказал глава российского МИД на просветительском марафоне общества «Знание».

По словам Лавров, около 90% российских дипломатов, которые вернулись из недружественных стран, трудоустроились сейчас в центральном аппарате МИД России или в странах Африки, Азии и Латинской Америки. Из недружественных государств прилетели 200 сотрудников, уточнил дипломат.

Как писал сайт KP.RU, в ходе выступления на марафоне «Знание» Лавров заявил, что власти России будут жестко отвечать на давление стран Запада. Глава российского МИД подчеркнул, что свобода предпринимательства, добросовестная конкуренция и презумпция невиновности, которые продвигались западными странами, были в одночасье перечеркнуты.