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В мире31 августа 2022 15:19

Минюст США считает, что Трамп мог скрыть секретные документы для препятствования ФБР

Ведомство запросило суд отклонить ходатайство экс-президента о возврате части изъятых материалов
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Минюст США считает, что Трамп мог скрыть секретные документы для препятствования ФБР

Минюст США считает, что Трамп мог скрыть секретные документы для препятствования ФБР

Фото: REUTERS

Бывший президент США Дональд Трамп мог скрыть часть своих секретных документов из комнаты хранения в поместье в штате Флорида для того, чтобы помешать расследованию Федерального бюро расследований (ФБР). Об этом говорится в заявлении Министерства юстиции Соединенных Штатов, представленного в суд Флориды.

«Правительство получило сведения о том, что государственные записи могли быть скрыты и убраны из комнаты для хранения и это могло быть сделано в попытке воспрепятствовать проведению расследования», - сказано в письме ведомства, которое также заявляет, что все изъятые в ходе обыска в поместье бывшего американского лидера записи находились в комнате для хранения.

В письме министерство также запросило суд отклонить ходатайство бывшего главы Белого дома о возврате части изъятых материалов.

Напомним, об обысках рассказал сам Трамп. По данным СМИ, обыски в поместье экс-президента США продолжались свыше девяти часов, а участвовало в них по меньшей мере сто агентов ФБР.

Позже появилось сообщение, что во время обысков были обнаружены более 100 документов с секретными сведениями. Как сообщалось, согласно ордеру, обыск проходил в рамках расследования о незаконном использовании оборонной информации, а также хищении и уничтожении документов.