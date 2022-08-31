Минюст США считает, что Трамп мог скрыть секретные документы для препятствования ФБР Фото: REUTERS

Бывший президент США Дональд Трамп мог скрыть часть своих секретных документов из комнаты хранения в поместье в штате Флорида для того, чтобы помешать расследованию Федерального бюро расследований (ФБР). Об этом говорится в заявлении Министерства юстиции Соединенных Штатов, представленного в суд Флориды.

«Правительство получило сведения о том, что государственные записи могли быть скрыты и убраны из комнаты для хранения и это могло быть сделано в попытке воспрепятствовать проведению расследования», - сказано в письме ведомства, которое также заявляет, что все изъятые в ходе обыска в поместье бывшего американского лидера записи находились в комнате для хранения.

В письме министерство также запросило суд отклонить ходатайство бывшего главы Белого дома о возврате части изъятых материалов.

Напомним, об обысках рассказал сам Трамп. По данным СМИ, обыски в поместье экс-президента США продолжались свыше девяти часов, а участвовало в них по меньшей мере сто агентов ФБР.

Позже появилось сообщение, что во время обысков были обнаружены более 100 документов с секретными сведениями. Как сообщалось, согласно ордеру, обыск проходил в рамках расследования о незаконном использовании оборонной информации, а также хищении и уничтожении документов.