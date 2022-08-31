Минпросвещения России разрабатывает учебник по классическому украинскому языку Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Министерство просвещения России разрабатывает учебник по классическому украинскому языку. Об этом рассказал глава ведомства Сергей Кравцов на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства страны.

«Ученикам по решению родителей и педагогов будет предоставляться возможность и дальше учить украинский язык как родной. Для этого разработан специальный учебный план, методические материалы, учителя прошли соответствующее повышение квалификации. Готовится учебник классического украинского языка», – сообщил министр просвещения РФ.

Между тем на совещании с членами кабинета министров глава государства потребовал от Министерства просвещения РФ выявить подрядчиков, которые виноваты в срыве сроков ремонта ряда школ к 1 сентября. Ведомство больше не должно работать с такими компаниями, отметил Путин.

Как писал сайт KP.RU, для освобожденных территорий Украины напишут новые учебники истории.