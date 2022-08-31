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В мире31 августа 2022 15:33

Британцев встревожил "зловещий ответ" Путина и Си Цзиньпин на действия Запада

Daily Express расценила учения "Восток-2022" как ответ России и Китая западным странам
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Британцев встревожил "зловещий ответ" Путина и Си Цзиньпин на действия Запада

Британцев встревожил "зловещий ответ" Путина и Си Цзиньпин на действия Запада

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Журналист британской газеты Daily Express назвал предстоящие военные учения «Восток - 2022» демонстрацией тесного военного сотрудничества Москвы и Пекина, в котором автор, в том числе, увидел ответ России на поддержку западных стран Украины и Тайваня.

«Владимир Путин и Си Цзиньпин посылают зловещую угрозу Западу, готовясь собрать 50 000 солдат в течение 48 часов», - отмечено в статье.

Как говорится в публикации, для Москвы военные поставки оружия на Украину, а также визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань являются попытками Вашингтона «разжечь глобальную нестабильность».

«Объявленные учения вызвали опасения, что Москва и Пекин могут создать официальный военный альянс», - добавил автор материала.

Напомним, накануне немецкая газета Der Tagesspiegel перед предстоящими военными учениями «Восток-2022» написала о том, что растущее военное сотрудничество Москва и Пекина испугало Соединенные Штаты и Европейский союз.