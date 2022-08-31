Россия запретила въезд в страну 55 военным, политикам и общественным деятелям Канады Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти России расширили персональные санкции в отношении Канады. На этот раз Москва запретила въезд 55 канадским военным, политикам и общественными деятелям, сообщает Министерство иностранных дел России.

«В связи со все новыми санкциями, которые вводит против граждан России правящий режим премьера Джастина Трюдо, приверженный русофобскому курсу, въезд в Российскую Федерацию закрывается, исходя из принципа взаимности, для 55 высокопоставленных военных, политиков и общественных деятелей Канады», – сказано на сайте ведомства.

В черный список попали в частности исполнительный директор Консервативной партии Канады Уэйн Бенсон, старший вице-президент Института по вопросам управления в Арктике Стивен Ван Дайн, публицист и ЛГБТ-активист Адам Живо, бывший генеральный секретарь канадского отделения Amnesty International Алекс Неве, заместитель командующего ВВС Канады Колин Кейвер.

Как писал сайт KP.RU, в конце августа Канада ввела новые санкции против 62 россиян. Под ограничения попали также предприяти оборонного сектора.