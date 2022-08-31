Глава «Газпрома» Миллер объяснил низкую загруженность «Северного потока» антироссийскими санкциями Фото: REUTERS

Газопровод «Северный поток» работает лишь на 20% своей проектной мощности в связи с санкциями в отношении России, заявил председатель правления холдинга «Газпром» Алексей Миллер.

«Компрессорная станция «Портовая» в настоящее время загружена на 20%, и причиной тому антироссийские санкции. Наши оппоненты выпустили уже такое большое количество санкционных документов, что создали ситуацию, которую можно назвать как санкционная запутанность», – сказал глава «Газпрома» в эфире телеканала «Россия 1».

Как заявил Миллер, инициаторы санкций уже сами запутались в этих документах, попав тем самым в свою же «санкционную ловушку».

Как ранее писал сайт KP.RU, с 31 августа «Газпром» приостановил поставки газа в Европу по газопроводу «Северный поток». В компании уточнили, что приостановка связана с планово-предупредительными работами на газоперекачивающем агрегате. Приостановка продлится трое суток – до 4:00 по московскому времени субботы, 3 сентября.