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Экономика31 августа 2022 15:45

Глава «Газпрома» Миллер объяснил низкую загруженность «Северного потока» антироссийскими санкциями

Запад попал в свою же санкционную ловушку, заявил председатель правления компании
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Глава «Газпрома» Миллер объяснил низкую загруженность «Северного потока» антироссийскими санкциями

Глава «Газпрома» Миллер объяснил низкую загруженность «Северного потока» антироссийскими санкциями

Фото: REUTERS

Газопровод «Северный поток» работает лишь на 20% своей проектной мощности в связи с санкциями в отношении России, заявил председатель правления холдинга «Газпром» Алексей Миллер.

«Компрессорная станция «Портовая» в настоящее время загружена на 20%, и причиной тому антироссийские санкции. Наши оппоненты выпустили уже такое большое количество санкционных документов, что создали ситуацию, которую можно назвать как санкционная запутанность», – сказал глава «Газпрома» в эфире телеканала «Россия 1».

Как заявил Миллер, инициаторы санкций уже сами запутались в этих документах, попав тем самым в свою же «санкционную ловушку».

Как ранее писал сайт KP.RU, с 31 августа «Газпром» приостановил поставки газа в Европу по газопроводу «Северный поток». В компании уточнили, что приостановка связана с планово-предупредительными работами на газоперекачивающем агрегате. Приостановка продлится трое суток – до 4:00 по московскому времени субботы, 3 сентября.