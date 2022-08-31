В США вспомнили пророчество Трампа о зависимости Европы от российских энергоресурсов Фото: REUTERS

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп еще в ходе своего выступления в Организации Объединенных Наций (ООН) в 2018 году заявил о сильной зависимости европейских стран от российских нефти и газа. Об этом пишет Род Дреер для издания The American Conservative.

«Вы помните, как немецкие дипломаты в ООН хихикали, когда президент Трамп предупредил их, что они пожалеют о том, что так зависят от российской нефти и газа?» - отметил журналист в своей статье.

В публикации говорится о том, что лидеры Европейского союза поставили экономику Европы на грань краха, который может произойти уже текущей зимой, поскольку США подтолкнули европейцев занять жесткую позицию по отношению к президенту России Владимиру Путину.

«Нами правят дураки, которые холодной реальности предпочитают солнечные идеологические мечты … из тех, что к январю сильно ударят по европейским домам и предприятиям», - говорится в публикации.

Напомним, ранее «Газпром» допустил рост цены на газ предстоящей зимой в Европе более 4 тысяч долларов за тысячу кубометров.