Стратегические запасы нефти в США упали минимума с декабря 1984 года Фото: REUTERS

Стратегический запасы нефти в Соединенных Штатах за неделю по 26 августа 2022 года упал на 3,1 миллиона баррелей - до 450 миллионов баррелей, что стало минимальным показателем за 38 лет. Об этом говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации Министерства энергетики США.

Уточняется, что показатель достиг своего минимального значения с недели по 28 декабря 1984 года, когда стратегический резерв сырья в Соединенных Штатах составлял 449,2 миллиона баррелей. Сообщается, что сокращение объема стратегических запасов черного золота связано с развивающимся энергетическим кризисом.

Согласно данным на 17:36 по московскому времени, ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE дешевеет на 1,83%, опустившись до 96,05 долларов за баррель, а цена нефти WTI падает на 1,94% - до 89,74 долларов за баррель.