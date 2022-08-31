Правительство России ввело полугодовой запрет на вывоз лома драгметаллов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство России ввело временный запрет на вывоз лома драгоценных металлов. Запрет продлится полгода, начиная с 1 сентября 2022 года до конца февраля 2023 года. Соответствующий документ был опубликован в среду, 31 августа, на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить … временный запрет на вывоз из Российской Федерации отходов и лома драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами, прочих отходов и лома, содержащих драгоценный металл или соединения драгоценных металлов», - сказано в постановлении кабмине, который назвал драгметаллы существенно важными для внутреннего рынка страны.

Теперь Министерство экономического развития Российской Федерации должно уведомить Евразийскую экономическую комиссию о введении соответствующего запрета, а также внести на ее рассмотрение предложение о введении данного запрета на транспортировку за пределы российских границ с таможенной территории Евразийского экономического союза.