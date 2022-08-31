Губернатор Сергей Цивилев: Мы уделяем особое внимание качеству дорог в муниципалитетах Кузбасса

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

В Кузбассе в этом сезоне приведут в порядок 130 километров муниципальных дорог. На их ремонт из бюджета области выделено почти 4 миллиарда рублей. По словам главы региона Сергея Цивилева, особое внимание уделяется качеству работ.

«Этот год объявлен в Кузбассе Годом безопасности дорожного движения. Качественные дороги - это прежде всего безопасность для автомобилистов и для пешеходов. Важно, что мы строим и ремонтируем не только скоростные трассы и дороги между городами, но и уделяем особое внимание тем участкам, с которыми жители нашего региона сталкиваются каждый день, выходя из дома», - подчеркнул Сергей Цивилев.

За счет субсидии из областного бюджета в Кемерове также строят вторую очередь дороги-дублера Притомского проспекта. Работы близятся к завершению: дорожники занимаются благоустройством тротуаров и газонов. В 2021 году здесь проложили первую часть дороги до Московской площади и Ледового дворца «Кузбасс». Вторая часть дублера протянется вдоль строящейся «Кузбасс-Арены» до берега Искитимки.