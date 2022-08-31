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Политика31 августа 2022 16:23

В МИД РФ назвали приостановку Евросоюзом соглашения об упрощенной выдаче виз «выстрелом себе в ногу»

Ответные меры Москвы могут как симметричными, так и ассиметриченными, отметили в ведомстве
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
В МИД РФ назвали приостановку Евросоюзом соглашения об упрощенной выдаче виз «выстрелом себе в ногу»

В МИД РФ назвали приостановку Евросоюзом соглашения об упрощенной выдаче виз «выстрелом себе в ногу»

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Решение Евросоюза приостановить соглашение с Россией об упрощенном визовом режиме будет иметь последствия, поскольку Брюссель решил в очередной раз «выстрелить себе в ногу», заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

«Нарушение, обход или выход ЕС из соглашения с Россией об упрощенном визовом режиме не останется без последствий. Мы сами будем решать, будут меры симметричными, асимметричными или какими-то другими. Если в Брюсселе решили в очередной раз выстрелить себе в ногу – это их выбор», – сказал дипломат в беседе с РИА Новости.

Грушко также назвал «дикостью и позором» для Европы приостановку транспортного сообщения с Россией, чтобы лишить граждан стран Евросоюза посещать РФ. Если раньше Запад «выпрыгивал из штанов» для включения в Хельсинский заключительный акт положение о свободе передвижения, то теперь занят «сооружением заборов», отметил замглавы МИД России.

Как писал сайт KP.RU, страны Европейского союза приняли решение приостановить соглашения с Москвой об упрощенном визовом режиме.