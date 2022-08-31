Названы страхи российских студентов Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Специалисты Аналитического центра Университета «Синергия» провели опрос среди пяти тысяч студентов высших учебных заведений со всех регионов страны и выяснили, что 47% студентов утверждают, что не испытывают беспокойства перед наступлением нового учебного года. Легкую тревогу чувствуют 31% опрошенных, а сильную – 22%.

«54% российских студентов признались, что процесс получения образования иногда вызывает у них страх или тревогу во время учебного года. 36% респондентов испытывают такие эмоции часто, а 10% – крайне редко либо никогда», – приводит "Газета.ru" результаты исследования.

Больше всего студенты боятся зачетов и экзаменов (так ответили 21% респондентов), отчисления (19%), сложностей с трудоустройством во время учебы и после получения диплома (16%), проблем с усвоением знаний и навыков (13%), плохих оценок в дипломе (11%).

Ранее ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий рассказал, как студентам развлечься после сессии. Он посоветовал студентам на каникулах забыть обо всех экзаменах и хорошо отдохнуть. По словам ректора, на каникулах стоит сменить обстановку и студентам, и взрослым. Не стоит сидеть в общежитии и спать. А если уж хочется — то только восемь часов, передает Life.ru

Кстати, в 2022-м году количество бюджетных мест в высших учебных заведениях увеличено на 38 тыс. мест, заявлял министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Он добавил, что 75% общего количества бюджетных мест направлено в регионы, что позволяет обеспечить бесплатный доступ к высшему образованию на территории всей страны, рассказывают "Известия".