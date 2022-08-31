Компания Siemens не участвует в технических работах на "Северном потоке" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Компания Siemens Energy не имеет практически никакой возможности в плане обеспечения регулярных капитальных ремонт агрегатов для газопровода «Северный поток». Такое заявление сделал глава корпорации «Газпром» Алексей Миллер.

«Компания Siemens на сегодняшний день практически не имеет никакой возможности обеспечивать регулярные капитальные ремонты наших газоперекачивающих агрегатов. Компании Siemens просто-напросто эти работы проводить негде», - заявил глава «Газпрома» в эфире телеканала «Россия 1».

Незадолго до этого появилась информация о том, что компания Siemens Energy сообщила о том, что не участвует в технических работах на «Северном потоке», который ранее анонсировал «Газпром».

«Siemens Energy не участвует в технических работах … Однако наши эксперты готовы проконсультировать компанию в случае необходимости», - приводит Reuters заявление компании.

Напомним, ранее появилось сообщение о приостановки поставок по «Северному потоку» на трое суток с 31 августа 2022 года на фоне ремонта единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата.