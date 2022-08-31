Член профсоюза "Учитель" Луховицкий раскритиковал запрет на телефоны во время уроков Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Член совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий заявил, что введение запрета на использование смартфонов во время уроков в российских школах должно быть самостоятельным — на уровне каждого образовательного учреждения.

«Если родители, учителя и дети, как участники образовательного процесса, решат, что в их школе это необходимо, то это будет. Для этого необходимо будет внести изменения в устав, либо в какой-то отдельный локальный акт, либо в правила внутреннего распорядка», — пояснил он в беседе с "Газета.ru".

Эксперт уверен, что школьникам заниматься на уроках мешают не смартфоны, а общая обстановка в школе.

Как напоминает ФАН, использование мобильных телефонов на уроках в российских школах c 2022 года не допускается. О соответствующем решении накануне объявили в Минпросвещения РФ.

Кстати, 7,3 тысяч школ решено капитально отремонтировать в стране за ближайшие пять лет в основном в сельской местности, передает ОТР. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов на съезде региональных уполномоченных по правам человека. По его словам, работа беспрецедентная. Отремонтируют почти 20% всех учебных зданий.