Уровень безработицы в России остался на историческом минимуме Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Уровень безработицы в России в июне 2022 года остался на историческом минимуме в 3,9%. Об этом говорится в докладе Росстата.

Исторический минимум по безработице в стране был зафиксирован в мае 2022 года, а ранее минимальный показатель составлял 4%. Отмечается, что безработица в России в целом идет на спад уже более полутора лет, время от времени обновляя исторические минимумы.

«В июне 2022 года 3 млн человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда)», - сказано в докладе ведомства.

Росстат со ссылкой на данные Роструда отмечает, что к концу июня текущего года в органах службы занятости населения на учете состояли 0,8 млн человек, не занятых трудовой деятельностью, из которых 0,7 млн граждан имели статус безработного, в том числе 0,5 млн получали пособие.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин назвал поддержку занятости одним из важнейших направлений для работы российских властей.