Польша и страны Балтии намерены ограничить въезд россиянам с визами стран Евросоюза Фото: Shutterstock

Власти Польши, Эстонии, Литвы и Латвии намерены ограничить число граждан России, въезжающих на территорию этих стран. Для этого на национальном уровне будут запрещены выдача виз россиянам и пересечение границы с визами стран Евросоюза.

«До тех пор, пока не будут приняты меры на уровне ЕС, мы, как страны, граничащие с Россией и Белоруссией, рассмотрим возможность введения на национальном уровне временных мер запрета на выдачу виз или ограничения пересечения границы для российских граждан, имеющих визы ЕС, в целях решения проблем общественной безопасности», – сказано в совместном заявлении глава МИД Польши и стран Балтии.

Как отмечается в документе, приостановка соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией является необходимым шагом, однако требуется резкое сокращение числа выдаваемых россиянам виз. Таким образом, говорится в заявлении, будет уменьшен поток российских граждан в ЕС и Шенгенскую зону.

Как писал сайт KP.RU, страны Европейского союза приняли решение приостановить соглашения с Москвой об упрощенном визовом режиме.