Junge Welt: Речь Олафа Шольца в Праге указывает на империалистические устремления Германии

В Германии заявили, что речь Олафа Шольца в Праге раскрыла империалистические устремления ФРГ Фото: REUTERS

Речь канцлера Германии Олафа Шольца в Праге раскрыла империалистические планы ФРГ, считает обозреватель Арнольд Шельцель.

В статье для издания Junge Welt журналист обратил внимание на заявление политика о намерении создать к 2025 году европейские силы быстрого реагирования, которые Германия готова возглавить, обеспечив их финансами, техникой и кадрами. Кроме того, Шельцель указал на стремление канцлера ФРГ расширить Евросоюз за счет стран Западных Балкан, Украины, Молдавии и Грузии.

«Пражская речь Шольца – это приказ двигаться вперед, но только в определенном направлении, к так называемой сплоченности Евросоюза и к конфронтации с Россией и Китаем. Хотя это и соответствует интересам немецкого империализма, но основывается, как и все подобные стратегии, на нереальном мировоззрении», – заявил обозреватель.

Как писал сайт KP.RU, в ходе выступления в Праге Шольц заявил о намерении совместно с европейскими соседями создать новую единую систему противовоздушной обороны (ПВО) в Европейском союзе.